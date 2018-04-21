بيان حكومي العراقي: تنفيذ ضربات جديدة على داعش في سوريا

أخبار الآن | غرب الأنبار - العراق (وسام يوسف)

نفذَ سلاحُ الجو العراقي غاراتٍ جديدة على مواقعِ داعش داخلَ الأراضي السورية القريبةِ من حدود العراق من جهة غرب البلاد بالتنسيقِ مع النظامِ السوري والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



و لم يحدد البيانُ الحكومي المناطق السورية التي إستهدفتها الغارات الجوية العراقية , لكن وزارةَ الدفاعِ العراقية أكدت أن الضربات الجوية العراقية على مواقعِ داعش في سوريا لن تكون الأخيرة.

في هذه الأثناء نقل مراسل أخبار الآن عن مصادر عسكرية عراقية و أخرى في التحالف الدولي قولها إن الضربات الجوية العراقية إستهدفت مواقع لداعش قرب منطقتي الشدادي والميادين ومناطق ريفية في دير الزور وبالتحديد منطقة البوكمال المحاذية للحدود العراقية ومناطق قريبة منها من جهة قضاء القائم في الأنبار غربي العراق.



و قالت الحكومة العراقية إن الغارات داخل سوريا أنقذت الكثير من الأرواح و أحبطت خطط داعش و ذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية، و إن هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على داعش في المنطقة، بعد القضاء عليه عسكريا في العراق، بحسب ما جاء في البيان الحكومي العراقي.



وزارة الدفاع العراقية من جانبها أكدت أن الضربات الجوية العراقية التي إستهدفت مواقع داعش داخل سوريا تم تنفيذها من قبل مقاتلات أف ستة عشر تابعة لسلاح الجو العراقي منطلقة من قاعدة بلد الجوية وسط العراق.

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