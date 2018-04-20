العراق يقصف مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا

أخبار الآن | بغداد - العراق (رويترز)



نفذت القوة الجوية العراقية، أمس، ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وفق بيان للحكومة العراقية.



وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن تنفيذ ضربات ضد مسلحي داعش في الأراضي السورية جاء لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، كما أنه يدل على زيادة قدرات القوات المسلحة العراقية في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه.

وذكر البيان أنه «بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، فقد نفذت القوات الجوية، الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سورية من جهة حدود العراق».

وأضاف البيان أن «قواتنا ومقاتلينا، ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الإرهابية، أنقذوا الكثير من الأرواح، وأحبطوا خطط داعش، وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية، وإن هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة، بعد أن قضينا عليها عسكرياً في العراق».

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى الزبيدي، أن الضربات الجوية العراقية استهدفت معامل تفخيخ لداعش قرب منطقة البوكمال السورية المقابلة لمنطقة القائم العراقية، مشدداً على أن الغارات نفذت بالتنسيق مع الجانب السوري.





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