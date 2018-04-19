البنتاغون: نظام الأسد مازال قادرا على شن هجمات كيمياوية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قالت وزارة ُ الدفاع الأمريكية إن النظامَ السوري لا يزال يملك القدرة على شن هجمات كيماوية محدودةٍ في المستقبل وأنهم لايستبعدون ذلك.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي المديرُ بهيئة الأركان إن على النظام الشعورُ بالقلق والخوف من متابعة الجيش الأمريكي لهم والجاهزية للمهاجمة مجددا إذا اقتضى الأمر.



وأضاف ماكنزي "يحتفظون بقدرة متبقية. ربما منتشرة بمواقع مختلفة في أنحاء البلاد".

واستهدفت غارات نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تردد دوي تفجيرات ضخمة في العاصمة وفق "فرانس برس".

وتزامن تنفيذ هذه الضربات مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من البيت الأبيض عن عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية في سوريا.

ووعد أن تأخذ العملية الوقت الذي يلزم، مندداً بالهجمات الكيمياوية الوحشية التي شنها النظام السوري على مدينة دوما قبل أسبوع.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها.

ووجه ترمب في كلمته تحذيراً لإيران وروسيا على خلفية صلاتهما بالنظام السوري، داعياً موسكو إلى الكف عن السير في طريق مظلم"

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