محاكمة ثلاث شركات بلجيكية بسبب صادرات كيماوية لسوريا

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (رويترز)

قال متحدث بإسمِ محكمةٍ بلجيكية إن المحكمة حددت موعدا لمحاكمةِ ثلاثِ شركاتٍ بلجيكية بتهمةِ تصديرِ مواد كيماوية لسوريا منها مادة الأيزوبروبانول التي يمكنُ استخدامها أيضا في إنتاجِ غازِ الأعصاب السارين.

وتتركزُ القضية على تصديرِ عدةِ مواد كيماوية بين عامي 2014 و2016 إلى لبنان وسوريا بواسطةِ مجموعةٍ كيماوية بلجيكية واثنينِ من الوكلاء هما شركتا دانمار لوجيستيكس وأنيكس كاستمز، مضيفا أنهُ لم يكن لدى الشركات تراخيصُ تصديرٍ لهذهِ المنتجات.

وقال متحدث باسم دانمار لوجيستيكس ”كل من شركتي و(ايه.ايه.إي) ‭‭‬‬‬تشيمي تصرفت دائما بحسن نية. كنا دائما نمتثل لتفتيش ضباط الجمارك في مطار أنتويرب“. وبموجب القانون البلجيكي فإنه ليس مطلوبا من المدعى عليه الرد على التهم قبل المثول رسميا أمام المحاكمة.

وتقول دول غربية إن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية منها السارين ضد مدنيين في أكثر من مناسبة أحدثها في مدينة دوما في السابع من أبريل نيسان.

وقالت وزارة المالية البلجيكية التي تشرف على الجمارك إنها تنتظر قرار المحكمة ولا يمكنها الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

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