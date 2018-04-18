واشنطن تؤكد قصف النظام السوري دوما بغازي الكلور والسارين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن لديها معلومات عن استخدام النظام السوري غازي الكلور والسارين في الهجوم الكيمياوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.



وقالت الوزارة إنها تعتقد أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لم يدخلوا حتى الآن موقع الهجوم الكيمياوي في دوما، وتتهم دول الغرب، كل من روسيا والنظام السوري بإعاقة دخول المفتشين إلى دوما إلى حين تطهير الموقع من أي آثار محتملة لأسلحة كيمياوية.

وأعلنت روسيا، الاثنين، أن مفتشي المنظمة سيدخلون إلى دوما يوم الأربعاء القادم.

وشنت أميركا وبريطانيا وفرنسا هجمات السبت الماضي استهدفت مراكز إنتاج الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وتخشى أمريكا تلاعب روسيا في أي أدلة ممكنة للهجوم الكيماوي الذي استهدف سكان المعارضة السوية في دوما، ودعت كافة الأطراف المتورطة في الصراع للسماح بفتح تحقيق "أمن وعاجل بصلاحية الدخول الكامل" لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال الالمبعوث الامريكي لدى المنظمة، كينيث وارد، "ندعو كافة الأطراف لضمان مهمة تقصي الحقائق في الهجمات في دوما بشكل آمن وعاجل وبصلاحية

الدخول الكامل".

وأضاف أنه "في جميع الأحوال، نعتقد أن روسيا قد تكون زارت مكان الهجوم، ويقلقنا احتمالية تلاعبها في الموقع بهدف إفشال جهود بعثة منظمة حظر

الأسلحة الكيميائية".

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