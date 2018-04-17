باريس ترجح اختفاء الأدلة من موقع الهجوم الكيماوي بسوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

رجحت وزارةُ الخارجية الفرنسية اختفاء الادلةِ من موقعِِ الهجوم الكيميائي في دوما السورية، مُضيفةً أنه يجب السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بدخولِ الموقع بشكلٍ كامل وفوري.

مفتشون من منظمةِ حظر الأسلحة الكيميائية سافروا إلى سوريا، الأسبوع الماضي، لتفتيشِ الموقع، ولكن لم يـُسمح لهم بعد بدخولِ دوما، الواقعة الآن تحت سيطرة النظام السوري، بعد انسحاب مقاتلي المعارضة منها.

ونقلت "رويترز" عن بيان وزارة الخارجية أنه "حتى اليوم ترفض روسيا والنظام السماح للمفتشين بدخول موقع الهجوم".

وتابعت "من المرجح بشدة أن تكون أدلة وعناصر ضرورية اختفت من الموقع".

وكان هجوم أميركي بريطاني فرنسي استهدف أهدافا سورية، فجر السبت الماضي، ردا على الهجوم في دوما.

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