صواريخ مجهولة استهدفت مواقع عسكرية للنظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت مصادر في المعارضة السورية، إن صواريخ مجهولة المصدر استهدفت عدة مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في ريف حمص وقرب العاصمة دمشق، ومواقع في حلب.

وأكدت المصادر، أن الصواريخ استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي، ومطار الضمير بريف دمشق، كما سُمع دوي انفجارين في منطقة الكِسورة بريف دمشق الغربي، مرجحة أن يكونا ناتجين عن قصف صاروخي استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

ويعتبر مطار الشعيرات من أكبر القواعد الإيرانية في سوريا.

وقال تلفزيون النظام السوري، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وبث تلفزيون النظام في نبأ عاجل أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتسقطها".

وحسب رويترز، قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، ردا على سؤال حول تقارير عن هجوم على قاعدة الشعيرات السورية، إنه لا يوجد أي نشاط عسكري أميركي في تلك المنطقة في هذا الوقت.

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