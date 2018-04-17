فيلم جديد يحكي عن المفقودين في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قرر مازيار بهاري الصحفي الإيراني الكندي المقيم في بريطانيا، إنتاج فيلم عن منصور العمري، وهو ناشط سوري تعرض للسجن والتعذيب على يد النظام السوري لنحو عام.

العمري كان واحدا من المختفين الذين يزيد عددهم على مئة ألف مواطن سوري، ولم يتمَ الإعلان عن احتجازهم من قبل النظام. لا يَعرف ذووهم عنهم أي شيء. يقول بهاري إن منصور وزملاؤَهُ السجناء في منشأة عسكرية يكتبون أسماءَهم على قطع من القماش باستخدام حبر مصنوع من الصدأ ودمائهم.

ما فعله منصور وأصدقاؤه كان خطيراً للغاية. ووفقاً للجيش السوري ، فإن توثيق المعلومات حول السجن السري كان بمثابة تجسس ويعاقب عليه بالإعدام. عندما تم إطلاق سراح منصور ، قام بتهريب قطع القماش حتى يتمكن من إبلاغ عائلات زملائه عما حدث لهم. يتم عرض قطع القماش التي تحمل 82 اسمًا عليها في المعرض.

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