ماي: الضربات في سوريا كانت في مصلحة بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن قرار بلادها توجيه ضربة جوية ضد أهداف سورية، كان من أجل المصلحة الوطنية، وليست نتيجة َ ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت ماي خلال كلمة لها أمام البرلمان، أن بريطانيا مصممة ٌ على منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، والحيلولة دون أن يصبح استخدامها أمرا طبيعيا.

وقالت ماي "لم نفعل هذا لأن ترامب طلب منا ذلك .. فعلناه لاعتقادنا أنه الشيء الصائب ولسنا وحدنا. ثمة تأييد دولي على نطاق واسع للإجراء الذي اتخذناه".

وعندما سألت إن كان من الممكن أن تأمر بضربات جديدة إذا تبين استخدام أسلحة كيماوية في المستقبل قالت ماي "يجب ألا يشك أحد في عزمنا على التأكد من أننا لا يمكن أن نقبل بوضع يصبح فيه استخدام الأسلحة الكيماوي.

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