لودريان: المتمردون الحوثيون يحصلون على الأسلحة من إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهم وزيرُ الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران بتزويدِ ميليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة.

لودريان ذكر في تصريحات لاذاعةٍ فرنسية أن المشكلة في اليمن، هي أن العملية السياسية لم تبدأ وأن السعودية تشعر بأنها تتعرض بإستمرار، لهجمات ينفذها الحوثيون الذين يحصلون على أسلحة من إيران.

و هدد التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بالرد على إيران التي إتهمتها بأنها وراء تزويد الحوثيين صواريخ بالستية , وأكدت الرياض إعتراض سبعة صواريخ اُطلقت على أراضيها من اليمن ليل الأحد الإثنين الماضي.

ودان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجمات المتعددة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد السعودية , قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي.

ومنذ منذ فجر 6 حزيران / يونيو عام 2015 الماضي أطلقت ميليشيات الحوثي بدعم من إيران صواريخ عدة على أراضي المملكة فاق عددُها المئة صاروخ حيث أكدت الرياض إعتراض دفاعاتها الجوية جميع هذه الصواريخ التي كانت معدة وموجهة لتسقط عشوائياً على مدن البلاد.

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