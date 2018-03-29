خالد بن سلمان: الإمارات شريك أساسي في دعم شعب اليمن

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (صحف)

قال سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، إن دور التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن لا يقتصر على الجانب العسكري وحسب بل يساهم أيضا بمشاريع إعادة إعمار اليمن، رغم التصعيد الحوثي والإيراني.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للأمير السعودي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر،

حيث قال: "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لا يقوم بدور عسكري فقط، بل يساهم في مشاريع اعادة الإعمار وبناء البنية التحتية. لا تزال المملكة تقدم الدعم الإغاثي لجميع المنظمات الإنسانية رغم العدوان والتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران."

وتابع قائلا: "شهد سمو سيدي ولي العهد التوقيع على البرنامج التنفيذي المشترك لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠١٨. وتتضمن الاتفاقية تقديم مليار دولار، منها 930 مليون دولار لمنظمات الامم المتحدة و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.. سيشكل المبلغ قفزة كبيرة لخطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أطلقت قبل ٦٤ يوم وقدمت الدعم والإغاثة لحوالي ١,٨ مليون يمني.. كما سيساهم المبلغ باستكمال ثلث ما طلبته الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠١٨ ويشكل أكبر تبرع في تاريخ الأمم المتحدة. إن المملكة ملتزمة برفع معاناة الشعب اليمني الشقيق في جميع أنحاء اليمن."

ولفت الأمير خالد إلى أن "الإغاثة الإنسانية التي تقدمها المملكة لليمن تصل الى جميع أنحاء البلاد. لا تزال المملكة تدعم مستشفى السلام في صعدة ومستشفى حجة ولن تتخلى عن أشقائها اليمنيين،" موجها شكره لدور الإمارات قائلا: "نشكر أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لوقوفهم مع المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق.. الأشقاء في الإمارات شريك اساسي للمملكة في خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام ٢٠١٨ وخطة العمليات الإنسانية الشاملة."

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