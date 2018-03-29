مجلس الأمن: على الأعضاء إلتزام حظر توريد السلاح لليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

كشف المتحدث بإسم التحالف العربي أن تهريب الصواريخ البالستية الى ميليشيات الحوثي في اليمن يبدأ من الضاحية الجنوبية في بيروت إلى سوريا ثم من إيران عبر البحر أو ما تسمى بالسفينة الأم الى داخل اليمن , يأتي ذلك بعد قليل من إدانة مجلس الأمن هجمات ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية , عاداً إياها تهديداً للأمن الإقليمي.

بعد ساعات قليلة من تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تصدي السعودية بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمنها, أدان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجمات المتعددة التي شنتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد السعودية , مؤكداً إنها تشكل تهديداً للأمن الإقليمي.

بيان مجلس الأمن أكد أن أعضاءه قلقون من نية ميليشيات الحوثي المعلنة لمواصلة هجماتها على السعودية ولشن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة, داعياً جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216

وكان من بين أقوى المواقف الدولية وأبرزها موقفُ باريس الذي جاء على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان حيث إتهم إيران بتزويد ميليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة.

يأتي ذلك فيما كشف المتحدث الرسمي للتحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن تهريب الصواريخ الإيرانية لم يبدأ من إيران بل من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تم نقلها عبر سوريا إلى إيران ثم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما تسمى السفينة الأم إلى اليمن , موضحاً أن ميناء الحُديدة أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة الإيرانية إلى اليمن ، مما يثبت انتهاك النظام الإيراني لقرارات الأمم المتحدة.

واعلنت السعودية أن دفاعاتها الجوية إعترضت الأحد الماضي سبعة صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض ومدن أخرى وأن شظايا تدمير هذه الصواريخ في الجو أوقعت قتيلا وجريحين ثلاثتهم من الجالية المصرية إضافة الى أضرار مادية.

صواريخ ميليشيات الحوثي التي أطلقتها بدعم من إيران ليست جديدة بل كانت قد أطلقت منذ منذ فجر 6 حزيران / يونيو عام 2015 الماضي صواريخ عدة على أراضي المملكة فاق عددُها المئة صاروخ حيث أكدت الرياض إعتراض دفاعاتها الجوية جميع هذه الصواريخ التي كانت معدة وموجهة لتسقط عشوائياً على مدن البلاد.

ومعنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور محمد آل زلفه عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً

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