مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أدان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية، وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي تهدد أمن المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه من إعلان ميليشيا الحوثي عزمها استهداف السعودية ودول أخرى.

ودعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216، وأعربوا في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

من جانبه اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تصدي السعودية بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمنها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران صواريخ باليستية باتجاه المملكة، مؤكداً تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وتصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لـ104 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة بداية منذ فجر 6 يونيو/حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية مساء أمس الأول على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جواً.

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