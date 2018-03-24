ولي العهد السعودي: نمتلك 5% من احتياطي اليورانيوم في العالم

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (واشنطن بوست)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في حوار مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن السعودية تمتلك 5% من احتياطي اليورانيوم في العالم، مؤكدا أن عدم استخدام اليورانيوم الخاص بنا يشبه الاستغناء عن النفط.

وأكد الأمير السعودي، أن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمة، مشددًا على أن الإسلام معتدل وسهل وهناك من يحاول اختطافه.

وأوضح بن سلمان في مجمل حواره مع الصحيفة، أن علاقته مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي ضمن الاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين، وأنه لا يستخدم كوشنير للترويج للسعودية في واشنطن.

وأضاف ولي العهد، أن هدف زيارته لأمريكا يتمثل في جذب المستثمرين للسعودية، وأنه إذا تم حل مشاكل الشرق الأوسط ستصبح المنطقة أشبه بأوروبا جديدة.

كما اعتبر ولي العهد السعودي، ، أن كثيرا من القيود الدينية العاملة في السعودية ليست من عقيدة الإسلام، مؤكدا أنه بذل جهدا جديا لإقناع رجال الدين المحليين بذلك.

إلى ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان أن زيارته إلى الولايات المتحدة تهدف إلى جذب المستثمرين إلى السعودية. موضحا أن مهمته الأساسية في أمريكا هي كسب ثقة المستثمرين الأمريكيين في بلاده، إلى جانب الحصول على المساعدة التكنولوجية والتعليمية لدعم جهود الإصلاح في بلاده.

واعتبر الأمير محمد بن سلمان في لقاء مع محرري صحيفة الواشنطن بوست، الجمعة قبيل مغادرته العاصمة الأميركية حيث أمضى 4 أيام، أنه "إذا قمنا بحل مشاكل الشرق الأوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة".

إلى ذلك، تطرق إلى مسألة اليورانيوم في السعودية، قائلاً:" السعودية تمتلك 5 في المئة من احتياطات اليورانيوم في العالم، وعدم استخدام اليورانيوم الخاص بنا يشبه الاستغناء عن النفط.

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