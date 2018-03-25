داعش يقتل 9 من رجال الشرطة شمال العراق

أخبار الآن | كركوك - العراق - (وكالات)

قتل تنظيم داعش 9 رجال من الشرطةِ العراقية الاتحادية، بعد أيامٍ من اختطافهم على طريق كركوك شمالي العراق.

ودعت الشرطة الاتحادية ُ رجالَ الشرطة إلى توخي الحذر وترصد الخطر، ومطاردةِ فلول الإرهاب المتبقية ِوتدمير أوكارهم وخلاياهُم.

واندلعت في 24 مارس الجاري، اشتباكات بين مسلحين من تنظيم داعش وقوات الشرطة الاتحادية في أطراف قضاء طوز خورماتو جنوبي محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني حينها إن مسلحي التنظيم المتشدد هاجموا قوات الشرطة الاتحادية في قرية "الزركة" بأطراف طوز خورماتو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأضاف المصدر أن 9 أفراد من قوات الشرطة الاتحادية لم يتم العثور عليهم خلال الاشتباكات، مرجحا أن يكون مسلحو التنظيم قد اختطفوهم.

اقرأ أيضا:

مقتل 4 مدنيين جراء قصف تركي شمالي العراق