الهند: قتل 39 عاملاً على أيدي داعش في العراق

أخبار الآن | نيودلهي - الهند (وكالات)

أكدت وزارة خارجية الهند، الثلاثاء، مقتل 39 من عامليها كانوا خطفوا في العراق في 2014، وقالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، سوشما سواراج، أمام البرلمان، إن عمال البناء المخطوفين قتلوا بأيدي تنظيم داعش في العراق.

وذكرت سواراج أنه تم العثور على رفات العمال في مقبرة جماعية في بدوش شمال غربي الموصل شمال العراق، ونقلت إلى منظمة محلية لإجراء تجارب الحمض الريبي النووي عليها.

وأضافت: "بالأمس قالوا لنا إن 38 عينة كانت متطابقة والعينة الـ39 متطابقة جزئياً، إذ ليس للقتيل أفراد أسرة مباشرة".

وكان العمال الـ39 قد خطفوا في حزيران/يونيو 2014 عندما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من أراضي العراق واستولى على الموصل.

وغالبية هؤلاء من أسر فقيرة في ولاية بنجاب شمال الهند، كانوا يعملون لحساب شركة مقاولات في الموصل عندما تعرضوا للخطف.

ولم تتلق الحكومة الهندية أي مطالب بدفع فدية أو اتصالاً مباشراً من الخاطفين.

وختمت سواراج بالقول: "رغم صعوبة الأمور، ستتسلم الأسر المفجوعة الرفات بعد أكثر من ثلاث سنوات وهو ما نأمل أن يساعدها على طي الصفحة".

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