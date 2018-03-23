مقتل 4 مدنيين جراء قصف تركي شمالي العراق

أخبار الآن | كردستان - العراق -( د ب ا)

لقى 4 مدنيين مصرعهم جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تركية على مجموعة قرى كردية في إقليم كردستان العراق، تتواجد فيها مقرات لمسلحي حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل، 350 كم شمال بغداد.

بحسب ما صرح مصدر حكومي كردي لوكالات الانباء وقال المصدر ان القصف استهدف مقرات لمسلحي الحزب لكنه طال قرى مأهولة في قضاء سوران، 110 كم شمال شرق أربيل، وأدى إلى مقتل 4 مدنيين وتدمير عدة منازل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين في تلك القرى".

وكان مصدر حكومي كردي أفاد أمس الأربعاء، بمقتل عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني جراء قيام المقاتلات التركية بقصف مقرات تابعة للحزب في المناطق الحدودية بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

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