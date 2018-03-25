أردوغان: العملية التركية في سوريا لن تنتهي في عفرين

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

أعلن الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان، أن العملية َالتي تخوضُها القوات التركية في شمالي سوريا، لن تقتصرَ على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج وإدلب.

وفي كلمةٍ ألقاها في إسطنبول، قال أردوغان إن بلادَه لن تتراجع في سوريا، وأن العملية َ لن تنتهي في عفرين.. ياتي ذلك بعد إعلان تركيا السيطرة الكاملة على عفرين.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، أن قوات بلاده المشاركة في عملية "غصن الزيتون" ستصل حتى أطراف حلب عند بلدتي "نُبّل" و"الزهراء"، لتحكم السيطرة على منطقة عفرين كاملة.

وأكد أكار أن تركيا لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب والسياسة، سواء في سوريا أو العراق، وهي تبدي احتراماً كبيراً في هذا الإطار.

وأشار أنه "لا يمكن أن يكون الإرهابيون بنوا الملاجئ في عفرين بقدراتهم وحدها، من المستحيل أن تكون أنشئت دون دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما".

وأطلقت القوات المسلحة التركية عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير (كانون ثاني) الماضي، بالتعاون مع الجيش السوري الحر المعارض، لتحرير منطقة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" وداعش.

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