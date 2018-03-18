بعد اعلان تركيا السيطرة على عفرين الأكراد يلجؤون لتكتيك جديد

أخبار الآن | عفرين- سوريا (وكالات)

تعهدت الإدارة الكردية المحلية في مدينة عفرين السورية، عقب استيلاء الجيش التركي عليها، الأحد، بأن "تهاجم القوات الموجودة في كل أنحاء عفرين مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة".

وقالت الإدارة المحلية في عفرين إن قواتها ستكون كابوسا دائما لتركيا، وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها الأحد على كامل مدينة عفرين في شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد.

وأشارت إلى أن القوات الكردية "ستبتعد عن أي مواجهة مباشرة مع الجيش التركي".

وشوهد في عفرين، صباح الأحد، مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة وجنوداً من الجيش التركي ينتشرون في أحياء المدينة، ويجرون عمليات تمشيط. ووقفت دبابتان للقوات التركية أمام مبنى رسمي، فيما أطلق مقاتلون النار في الهواء ابتهاجاً.

فيما أفاد مركز عفرين الإعلامي بأن قوات تدعمها تركيا قد دمرت تمثالا وسط عفرين "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية"، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن قواته سيطرت على مدينة #عفرين ورفعت العلم التركي.

وقال أردوغان إن وسط مدينة عفرين "تحت السيطرة تماما"، وإن الأعلام التركية رفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.

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