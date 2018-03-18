القوات التركية تسيطر على عفرين السورية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على كامل مدينة عفرين في شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، تمكن قوات بلاده من السيطرة على وسط عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

وانتشر مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة وجنود من الجيش التركي في أحياء المدينة، بينما يجرون عمليات تمشيط.

فيما أفاد مركز عفرين الإعلامي بأن قوات تدعمها تركيا قد دمرت تمثالا وسط عفرين في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية، بحسب تعبيره.

وقتل أكثر من 1500 مقاتل كردي منذ بدء الهجوم التركي على منطقة عفرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "غالبية المقاتلين الأكراد قتلوا في غارات وقصف مدفعي للقوات التركية" التي بدأت في 20 يناير حملتها العسكرية ضد منطقة عفرين الحدودية.

ووثق المرصد في المقابل مقتل أكثر من 400 مقاتل من الفصائل السورية .

كما أعلن الجيش التركي حتى الآن عن مقتل 46 من جنوده.

في الاثناء بلع عدد الفارّين من مدينة عفرين السورية أكثر من مئتي ألف مدني. ووقف الفارّون في طوابير طويلة من السيارات المحملة بالأمتعة والناس على الطريق المؤدي إلى خارج عفرين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش قد هاجمت أنقرة لاستخدامها "القوة المميتة" ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى أراضيها من عفرين،



ودعت تركيا إلى وقف إعادتهم "قسريا" وفتح الحدود أمامهم.

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