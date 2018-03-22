الهلال الأحمر يطلق حملته التوعوية والتثقيفية بتريم اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" اطلقت ايضا حملتها التوعوية والتثقيفية ضمن المخيم الطبي الاستشاري الجراحي الخيري بقرية اللسك بمديرية تريم بمحافظة حضرموت اليمنية.

وبدأ فريق الهيئة حملته بالمناطق الشرقية من مديرية تريم في وادي حضرموت عبر جولات وزيارات لمنازل المواطنين المستهدفين أجرى خلالها فحوصات سريعة لهم خاصة لضغط الدم ومستوى السكر في الدم، إضافة إلى تثقيفهم وتوعيتهم بشأن سبل الوقاية من الأمراض والأوبئة.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت - في تصريحات له بهذه المناسبة - حرص الهيئة على مشاركة منظمات المجتمع المدني خاصة الصحية منها أنشطتها وفعالياتها المقدمة للمواطنين والتي من شأنها تحسين سبل العيش لديهم ورفع مستواهم الصحي و التعليمي.



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