الشيوخ الأمريكي يؤيد استمرار دعم التحالف العربي في اليمن

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، استمرار دعم عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، برفض مشروع قانون يطالب بإنهاء مشاركة واشنطن فيه.

وأحبط 55 عضواً من أعضاء المجلس، المشروع الذي كان يدعو لوقف دعم الولايات المتحدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقدم مشروع القانون السيناتور المستقل بيرني ساندرز ورفيقاه الجمهوري مايك لي والديموقراطي كريس مورفي. واعتبروا أن مرجعية المشروع القانونية تعود إلى نص في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ بتقديم قرار بسحب القوات الأمريكية من أي جهود حربية لم يأت بها تصريح واضح من الكونغرس.

وحث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس المجلس على معارضة مشروع القانون في جلسة مغلقة قبل ساعات من التصويت.

وأصدر ماتيس بياناً الأسبوع الماضي أكد فيه أن «قيوداً جديدة على الدعم العسكري الأمريكي المحدود يمكن أن تزيد من الإصابات المدنية، كما أنها تعرض التعاون مع شركائنا في مكافحة الإرهاب للخطر».

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