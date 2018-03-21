مقتل واصابة 55 من ميليشيا الحوثي في معارك غرب تعز

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتل وأصيب 55 من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في معارك عنيفة مع قوات الشرعية اليمنية في مديرية مَقبنة، غربي محافظة تعز.

وقالت مصادرُ عسكرية لوسائل اعلام، إن مواجهاتٍ عنيفة دارت منذ صباح الثلاثاء في "عزلة اليمن قهبان" في مَقبنة، مشيرة ً إلى أن الميليشياتِ حاولت الهجومَ على مواقعِ الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان، ولكنها سرعانَ ما تراجعت جراء الخسائرِ الكبيرة التي تكبدتها.

واضافت المصادر أن جثث الحوثيين لا تزال متناثرة في مناطق المواجهات.

كما تمكّن الجيش اليمني من تدمير طقم وإحراق آخر للميليشيات الحوثية في طريق الطوير المؤدية إلى منطقة قهبان، وسقط جميع من كانوا على متنهما بين قتلى وجرحى.

وكان الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، أطلق نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير تعز، ورفع الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ ثلاثة أعوام بشكل كلي.

وفي جنوب اليمن نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر قوات “الحزام الأمني” تدخل مدينة الضالع بالتنسيق مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وذلك بهدف توفير الأمن في المحافظة الواقعة بجنوب اليمن.

ويأتي تفعيل قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع بعد نجاح تجربتها في بسط الأمن والحد من الانفلات في مناطق عدة بجنوب اليمن في مقدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وقال نشطاء من إهالي الضالع إن دخول “الحزام الأمني” لمناطقهم جاء وسط ترحيب شعبي على أمل عن تسهم الخطوة في تعزيز الأمن بالمحافظة. ونشر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، تغريدة، عبر حسابه بموقع تويتر ارفقها بصورة من دخول القوات للضالع، وعلق قائلا “الحزام الأمني يدخل مدينة الضالع وينتشر فيها قادماً من عدن وسط تحليق مكثف من طيران التحالف العربي”.

بدوره نشر ناشط يدعى علي العولقي صور من القوات بعد وصولها مدينة الضالع وكتب “من قلب الضالع العميد منير اليافعي ابو اليمامه يرسل إشارة النصر مؤكدا المضي قدما في استكمال مرحلة السيطره على الأرض من المهره إلى المندب ووصول قوات الحزام الأمني إلى الضالع ليست الا خطوه تتبعها خطوات قادمه في كافة محافظات ومديريات الجنوب”.

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