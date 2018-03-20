قوات من الحزام الأمني تنتشر في محافظة الضالع لتامينها

أخبار الآن | الضالع - اليمن - (وكالات)

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين صورا تظهر قوات “الحزام الأمني” تدخل مدينة الضالع بالتنسيق مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وذلك بهدف توفير الأمن في المحافظة الواقعة بجنوب اليمن.

ويأتي تفعيل قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع بعد نجاح تجربتها في بسط الأمن والحد من الانفلات في مناطق عدة بجنوب اليمن في مقدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وقال نشطاء من إهالي الضالع إن دخول “الحزام الأمني” لمناطقهم جاء وسط ترحيب شعبي على أمل عن تسهم الخطوة في تعزيز الأمن بالمحافظة. ونشر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، تغريدة، عبر حسابه بموقع تويتر ارفقها بصورة من دخول القوات للضالع، وعلق قائلا “الحزام الأمني يدخل مدينة الضالع وينتشر فيها قادماً من عدن وسط تحليق مكثف من طيران التحالف العربي”.

بدوره نشر ناشط يدعى علي العولقي صور من القوات بعد وصولها مدينة الضالع وكتب “من قلب الضالع العميد منير اليافعي ابو اليمامه يرسل إشارة النصر مؤكدا المضي قدما في استكمال مرحلة السيطره على الأرض من المهره إلى المندب ووصول قوات الحزام الأمني إلى الضالع ليست الا خطوه تتبعها خطوات قادمه في كافة محافظات ومديريات الجنوب”.

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