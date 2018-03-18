حملة زايد الانسانية تبدء مهامها في زنجبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدءت حملة زايد الانسانية لعلاج الفقراء مهامها في القرى الزنجبارية باشراف اطباء امارتيين وزنجباريين بهدف ترسيخ ثقافة االعمل التطوعي والعطاء الانساني في الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية للمرضى المعوزين تحت اطار تطوعي ومظلة انسانية انسجاما مع الروح الانسانية للمغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وانطلاقا من توجيهات القايدة الحكيمة بتبني مبادرات انسانية في عام 2018 عام زايد تساهم في التخفيف من معاناه الفئات المعوزة بغض النضر عن اللون او الجنس او العرق او الديانة بالشراكة مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية وبرنامج الامارات للتطوع المجتمعي والتخصصي في نموذج مميزومبتكر للعمل المشترك الانساني العالمي

واكدت سفيرة العمل الانساني الدكتورة ريم عثمان ان دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة تحرص على تأمين مظلة متكاملة من الرعاية الصحية للفئات المعوزة في مختلف دول العالم انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السموالشبخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بان يكون عام 2018 عام الخير وترجمه لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني وتفعيل الشراكة الانسانية بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتبني مبادرات انسانية مبتكرة ومستدامة

وقالت ان مبادرة زايد العطاء ومنذ انطلاقها حرصت على تبني مبادرات مبتكرة لايجاد حلول واقعية لمشاكل صحية او اجتماعية او اقتصادية من خلال تبنيها برامج شاملة للرعاية الصحية التطوعية والتي تتضمن برامج علاجية ووقائية ووتدريبية اضافة الى التنظيم الدوري لملتقيات ومؤتمرات في الصحة المجتمعية لبناء القدرات للكوادر الطبية وتمكينها من خدمة المجتمعات

وقال جراح القلب الاماراتي الدكتورعادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس اطباء الامارات ان حملة زايد الانسانية لعلاج الفقراء استقطاب ما يزيد عن خمسين من الكوادر التطوعية التخصصية وتاهيلها وتمكينها من العمل الانساني في الفريق الطبي التطوعي في محطته الحالية في القرى الزنجبارية وفق افضل المعايير العالمية واستحداث الشراكات لتبني المبادرات المبتكرة والتي تساهم في ايجاد حلول واقعية لمشاكل انسانية واقتصادية انسجاما مع الروح الانسانية للمغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وامتداد لجسور الخير والعطاء لابناء زايد الخير الذين خطوه خطاه ونهجوه نهجه في مجالات العمل التطوعي والعطاء الانساني

واكد الشامري ان المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مجال العمل الانساني في الزنجبار من خلال تبني مبادرات جديدة مستدامة غير مسبوغة تساهم في اثراء الحركة التطوعية وتشكل اضافة جديدة لانجازات الامارات في مجالات العمل الانساني من خلال العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التي ستقدم خدماتها وفق خطة تشغيلية مستدامة للوصول الالالف من المسنين في مختلف القرى الزنجبارية بالتنسيق مع وزارة الصحة الزنجبارية

واشارسعادة عبدالله بن زايد المدير التنفيذي لجمعية دار البر ان خلال الاشهر الماضية استطاع اطباء الامارات من تاسيس وادارة العشرات من العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة في الزنجبار استجابة لدعوات رسمية من وزارة الصحة للاستفادة من الخبرات الاماراتية في مجال الاغاثة الطبية التخصصية والتي ساهمت في التخفيف من معاناه ما يزيد الالاف في مختلف القرى الزنجبارية في بادرة غير مسبوغة شكلت نقلة نوعية في مجال العمل الانساني الطبي التخصصي المستدام

وقال سعادة سلطان الخيال عضو مجلس امناء مبادرة زايد العطاء الامين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري ان الامارات سباقة في مجالات العمل الانساني الطبي التخصصي من خلال فرقها الطبية التطوعية وعيادات الخير المتنقلة ومستشفياتها المتحركة والتي استطاعت ان تصل برسالتها الانسانية لملايين من البشر وتقدم العلاج المجاني لما يزيد عن 10 مليون شخص في كل من مصر والسودان والمغرب وارتيريا وسوريا والاردن وكينيا وهياتي وباكستان والصومال والزنجبار وتنزانيا ومؤخرا الزنجبار في نموذج مبتكر الاول من نوعه يحتذى به من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة محليا وعالميا

واكد ان العيادات المتنفلة والمستشفيات الميدانية المتحركة مجهزة باحدث التجهيزات الطبية من وحدة للطوارى ووحدة للعيادات التخصصية ووحدة للعناية ووحدة للاقامة ووحدة مختبر اضافة الى صيدلية متحركة يشرف عليها نخبة من كبار الاطباء المتطوعين من اطباء الانسانية يقدمون خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية ووقائية تساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناه المرضى الفقراء وزيادة الوعي المجتمعي باهم الامراض وافضل سبال العلاج والوقاية

واشار ان الالف من الاطباء تطوعو ضمن برنامج الامارات للتطوع التخصصي للمشاركة في المهام الانسانية للفريق الاماراتي الطبي التطوعي في مختلف دول العالم بالتنسيق مع القنوات الرسمية والمؤسسات التطوعية الصحية منوها ان سيتم تدريب وتاهيل الاطباء في مجال الطب الميداني وطب الطوارى والكوارث وادارة العيادات والمستشفيات الميدانية والية الاستجابة الطبية باستخدام مدن تدريبية افتراضية وباشراف اكاديمية زايد للعمل الانساني واكاديمية جاهزية وباعتماد المجلس الاوروبي والمكلية الامريكية والمجموعة البريطانية المتخصصة في التدريب الطبي التخصصي باستخدام سبل التدريب التقليدي والافتراضي

واكد ان مبادرة زايد العطاء وشركائها الاستراتيجين استطاعت في السنوات الماضية من تدريب ما يزيد عن عشرة الف كادر اداري وطبي من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة باشراف المؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب" في مجال طب الطوارىء والمجتمع والكوارث في بادرة الاولى من نوعها في الدولة وباعتماد ابرز المراكز التدريبية العالمية وفق افضل المعايير الدولية

ومن جانبهم ثمن المرضى من الذين تم علاجهم في العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني في القرى الزنجبارية بالدور الانساني الريادي لدولة الامارات العربية المتحدة في مجالات العمل الانساني مشيدين بجهود الكوادر الطبية التطوعية الاماراتية الزنجبارية التي ساهمت بشكل فعال في علاج الالف من المرضى والتخفيف من معاناتهم

وشكر الدكتور نوفل محمد ممثل وزارة الصحة الزنجبارية دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"على المبادرات الانسانية التي تنفذها لاغاثة المنكوبين والمتضررين والمرضى المعوزين في شتى انحاء العالم .. مؤكدا أن الامارات سباقة في مجال مساعدة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة على مستوى العالم.

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