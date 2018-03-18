كيف تعامل حاكم دبي مع أسرة علقت سيارتها في الرمال؟

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات اليوم)



يرتبط "حب الصحراء" التي هي مكون من مكونات الثقافة الاماراتية ارتباطا قويا بالشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخرا انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور له، أثناء قيامه بمساعدة أسرة أوروبية علقت مركبتها في الرمال، وذلك أثناء مروره في إحدى طرق الإمارة..

وأظهرت الصور أن الشيخ تطوع لسحب سيارة الأسرة العالقة في الرمال بسيارته الخاصة، وبعد ذلك الوصول للشارع المعبد، لتواصل الأسرة رحلتها شاكرة جميل الشيخ محمد بن راشد، في نفس الوقت تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي تجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأفراد الأسرة الأوروبية..





الجدير بالذكر أن الشيخ "محمد بن راشد" كان قد شهد صباح السبت 17 مارس/ آذار السباق الرئيسي لـ"مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في دورته العاشرة"، والذي يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، وينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية..















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