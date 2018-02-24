32 قتيلا حصيلة جديدة للقصف الجمعة على الغوطة الشرقية

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (المرصد السوري)

قتل 32 مدنياً اليوم (الجمعة)، في القصف الجوي والمدفعي المستمر لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، لليوم السادس على التوالي، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن بين القتلى ستة أطفال.

وسجلت في مدينة دوما، أبرز مدن الغوطة، الحصيلة الأكبر اذ قتل فيها 13 مدنياً.

ورجح مدير المرصد رامي عبد الرحمن إرتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

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