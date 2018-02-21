اكثر من 100 قتيل في قصف النظام السوري للغوطة الشرقية

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

واصلت قوات النظام السوري قصفها الكثيف على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما تسبب بمقتل 106 مدنيين على الأقل الثلاثاء في حصيلة دموية جديدة، في حين نددت الامم المتحدة بتعرض ستة مستشفيات للقصف في المنطقة في غضون 48 ساعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان حصيلة القتلى جراء القصف العنيف لقوات النظام على الغوطة الشرقية ارتفعت الى 106 مدني على الأقل" بعد حصيلة سابقة كانت أفادت بمقتل 81 مدنياً بينهم 15 طفلاً.

وحذر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك؛ من أن “سوء التغذية زاد بشدة، خصوصًا بين الأطفال في الغوطة الشرقية، وأن الأمراض المعدية بدأت بالظهور”.

ويسعى النظام من خلال تكثيف الغارات الجوية للضغط على المعارضة؛ كي تقبل بإخراج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) من الغوطة الشرقية خلال المفاوضات الجارية.

جاء هذا في الوقت الذي قتل فيه شخص وأصيب 8 آخرون بسقوط قذائف صاروخية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، على أحياء عدة بالعاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر في شرطة دمشق لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق أطلقت عددا من القذائف الصاروخية سقطت إحداها على سيارة بالقرب من فندق داما روز وسط دمشق أدت إلى مقتل سائقها واحتراقها بالكامل".

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