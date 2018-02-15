تيلرسون: لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الخميس، من بيروت أن "حزب الله منظمة إرهابية ولا فرق بين جناحيه السياسي والعسكري"، وأكد أن "حزب الله زاد من النزاع في سوريا والمنطقة"، مشدداً على ضرورة أن يوقف حزب الله نشاطاته في الخارج.

واعتبر تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن "تنامي ترسانة حزب الله وتورطه في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان"، معتبراً أنه يتوجب على "مسؤولي لبنان الابتعاد عن صراعات المنطقة.. والتمسك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية".

وقال تيلرسون: "لا يشكل حزب الله مصدر قلق للولايات المتحدة فحسب. ينبغي للشعب اللبناني أن يقلق أيضاً كيف أن أفعال حزب الله وترسانته المتنامية تضع لبنان بطريقة غير مرغوبة وغير بناءة تحت المجهر". واعتبر أن "ضلوع حزب الله في النزاعات الإقليمية يهدد أمن لبنان ويزعزع الاستقرار في المنطقة".

وشدد تيلرسون على أن "وجود حزب الله في سوريا لم يؤد إلا إلى مواصلة سفك الدماء وفاقم نزوح الأبرياء ودعم نظام الأسد الوحشي"، معتبراً أنه "من غير المقبول لمليشيا كحزب الله أن تعمل خارج سلطة الحكومة اللبنانية".

في سياق آخر، أعرب تيلرسون عن دعم واشنطن للقوات الدولية العاملة في لبنان، كما أكد عمل بلاده مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مواجهة داعش والقاعدة.

وتابع: "نحاول التوسط بين لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء في منطقة الحدود". وأوضح تيلرسون أن هناك مناقشات بناءة تجري حاليا، وحث إسرائيل على أن تكون بناءة أيضا.

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