أمريكا تطالب إيران بسحب مقاتليها من سوريا

أخبار الآن | عمان - الأردن (وكالات)

أعلنَ وزيرُ الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن على إيران سحبَ مقاتليها من سوريا، مؤكدا أن وجودها في هذا البلد يؤدي إلى زعزعةِ استقرارِ المنطقة.

وقال تيلرسون إن واشنطن قلقة بشأنِ الحادثِ الأخير المتعلق بإسرائيل وإيران في سوريا، وإنهُ يعتقدُ أن هذا يوضحُ مجددا لماذا لا يؤدي الوجودُ الإيراني في سوريا سوى إلى زعزعةِ الاستقرار".



وأضاف أنه يجب على إيران سحب عسكرييها التابعة لها من سوريا وأن تفسح المجال أمام تعزيز عملية السلام في جنيف".

من جهته، أكد الصفدي "ضرورة التقدم نحو حل سملي للأزمة السورية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أن هذا الحل "يجب أن يكون على اساس القرار 2254 وعلى مسار جنيف الذي نعتبره المسار الوحيد لتحقيق الحل السلمي".

وأشار إلى أن "الحل الذي نريده هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري ويضمن وحدة سوريا وتماسكها.



إقرأ أيضاً:

التحالف يؤكد ان النصر لن يتحقق إلا بعد خسارة داعش كل شيء





