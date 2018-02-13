التحالف يؤكد ان النصر لن يتحقق إلا بعد خسارة داعش كل شيء

أخبارر الآن | الكويت - (وكالات)

أصدرَ وزراءُ خارجية الدول الاعضاء في التحالفِ الدولي ضدَ داعش بيانا يَعتبرُ ان "النصرَ النهائي" سيتحقق عندما "يخسرُ تنظيم داعش كافةَ ملاذاته الآمنة، وبعد ان ينتهي تهديدهُ على الارض ويعجز عن نشرِ افكارِ الكراهية".

واوضحَ البيانُ الختامي ان التحالف يعملُ على تعزيزِ مكاسبهِ في حربهِ ضدَ التنظيم الإرهابي ومنعِ عودةِ ظهورهِ من خلالِ دعمِ الإصلاحات السياسية في سوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الثلاثاء، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد قوات كردية أدت إلى "حرف مسار" معركة التحالف الدولي ضد داعش.

وأوضح تيلرسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم المتطرف "لقد حرفت مسار معركتنا ضد تنظيم داعش في شرق سوريا بعدما انتقلت قوات من هناك باتجاه عفرين" في شمال سوريا.

وتابع "نعتقد أنه من المهم أن تعي (أنقرة) آثار (العملية العسكرية) على مهمتنا وهي الانتصار على تنظيم داعش".

وكان تيلرسون يتحدث امام وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات المنضوية ضمن التحالف وعددها 74 المجتمعة في الكويت، حيث يُنظَّم ايضا منذ الاثنين مؤتمر لاعادة اعمار العراق بعد الحرب المدمرة على التنظيم الجهادي.

وبدأت تركيا في 20 يناير هجوما بريا وجويا في بلدة عفرين السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" وهي حليفة لواشنطن في محاربة داعش وتشارك ضمن قوات سوريا الديمقراطية في عمليات عسكرية لتطهير آخر الجيوب بمحافظة دير الزور من الإرهابيين.

ويزور وزير الخارجية الأميركي أنقرة الخميس والجمعة للقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان.