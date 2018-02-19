قوات تابعة للنظام السوري تستعد لدخول عفرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الاخبار )

وسائل اعلام تابعة للنظام السوري قالت إن قوات شعبية موالية للنظام ستدخل عفرين خلال ساعات

مسؤولون في إدارة الحكم الذاتي في عفرين كان قد قالوا إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري لدخول قوات النظام منطقة عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي، مضيفا أنها قد تدخل المنطقة خلال يومين.

وفي وقت سابق، فشل ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في منطقة عفرين، بسبب ربط دخول قواتها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات، بحسب مصادر.

كما طلبت القوات الحكومية تسليم كافة النواحي والقرى، التي تسيطر عليها الوحدات شمال غربي حلب، بما فيها مدينة تل رفعت وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى.

من جانبهم أكد مسؤولون وقياديون في الجيش السوري الحر، المشارك في عملية "غصن الزيتون" التي تقودها تركيا بمنطقة عفرين (شمالي سوريا)، استعدادهم لمحاربة النظام السوري إذا ما تدخَّل بشكل رسمي كمساعد وحليف لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي.

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