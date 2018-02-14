ماكرون: فرنسا ستضرب إذا استخدم كيمياوي في سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (ا ف ب)

أكدَ الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستوجهُ ضرباتٍ للنظام السوري إذا ظهرت أدلة على استخدامِه لأسلحةٍ كيميائية ضد المدنيين في سوريا.

وقال ماكرون أمام جمعية الصحافة الرئاسية "سنضرب المكان الذي خرجت منه (هذه الأسلحة) أو حيث تم التخطيط لها، سنضمن التقيد بالخط الأحمر".

وأشار الرئيسُ الفرنسي إلى أن بلاده لم تتوصل إلى أدلةٍ على استخدامِ الأسلحةِ الكيميائية ضدَ المدنيين في سوريا. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتابع الرئيس الفرنسي "فور توفر الدليل سأقوم بما أعلنته" مع تأكيده بأن "الأولوية تبقى لمكافحة الإرهابيين". "لقد وضعت خطا أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية. اليوم لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أنه تم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين على النحو المبين في المعاهدات".

ودعا ماكرون الى عقد اجتماع دولي حول سوريا "في المنطقة" اذا امكن.



وتابع "لقد تقدمت باقتراحات عدة (...) وانا لا اهجس بان يكون الاجتماع في باريس".

وفى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، أعرب ماكرون عن قلقه إزاء وجود دلائل تشير إلى أن قنابل الكلور استخدمت ضد المدنيين مؤخرا في سوريا.

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