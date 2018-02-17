الإماراتيون والسعوديون يرحبون بعودة زايد بن حمدان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أبدى العديد من المواطنين الإماراتيين والسعوديين فرحتهم بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بعد رحلة علاج خارج البلاد إثر إصابته في أغسطس الماضي في حادث سقوط طائرة عسكرية إمارتية من طراز بلاك هوك في محافظة شبوة اليمنية. وتصدر هاشتاج "مرحبًا زايد بن حمدان"، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين المصغر "تويتر"، اليوم السبت.

وذلك ترحيبًا بعودة الشيخ زايد بن آل نهيان، صهر ولي عهد أبو ظبي، إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح.

وانهالت دعوات الترحيب والفخر، بعودة الشيخ زايد بن حمدان، وذلك بعد رحلة شفاء إثر إصابته في حادثة الطائرة المروحية التي تعرضت لخلل فني وهبطت اضطرارياً وارتطمت بالأرض، أثناء تأديتهم لمهمتهم في محافظة شبوة باليمن.

وعبر المغردون عن فخرهم واعتزازهم بإقدام جنود الإمارات في ساحات الشرف، وقال مغرد مُرحبًا بعودة زايد بن حمدان: "نورت البلاد بقدومك"، وكتب آخر: "مرحبا يا مطوّل الغيبة، مرحبا أهلا وحيّا بكْ، مرحبا مليون ترحيبهْ، كثر ما حنّا فرحنا بكْ".

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