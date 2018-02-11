إتفاقات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والهند

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

وقعت دولة الإمارات والهند اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم تهدف الى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، ووقع الطرفان اتفاقية امتياز حقل زاكوم السفلي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط والغاز الهندية. وبموجب هذه الاتفاقية يحصل ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة عشرة في المئة من إمتياز حقل زاكوم السفلي التابع لأدنوك مقابل مليارين ومئتي مليون درهم إماراتي.

شهد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم توقيع اتفاقية امتياز حقل زاكوم السفلي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط والغاز الهندية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية، فيما تم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال قطاع السكك الحديدية بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ووزارة السكك الحديدية الهندية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هذه الاتفاقية التاريخية تعكس نضج العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند في مختلف المجالات والقطاعات، وأكد أنها ستسهم في تحقيق الازدهار المستدام في البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما من خلال تماشيها مع برنامج أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بهذا الاتفاق التاريخي الأول من نوعه، ما يسمح بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الهند ودولة الإمارات إلى مستويات جديدة..

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