الجيش اليمني يواصل تقدمه في صنعاء ونهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في محيط العاصمة صنعاء لليوم الرابع على التوالي، وتمكنت من السيطرة على قرية الحول أسفل جبل السلطاء , وسط مديرية نهم الواقعة شمال شرق العاصمة، في حين واصلت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها بحق سكان الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في نهم، أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في أكثر من جبهة في المديرية، محققة تقدماً كبيراً في قلب الجبهات بعد تمكنها من السيطرة الكاملة على قرية الحول وتباب عدة في محيط جبل السلطاء الاستراتيجي، الذي تحاول الميليشيات استعادته لما يمثله من أهمية عسكرية لجبهات نهم، إلى جانب جبلي الشجاج وأسامة، وكولة القيد وخدود السد وكلها مناطق تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة عليها أخيراً.

وفي العاصمة صنعاء أقدمت الميليشيات على استحداث نقاط عسكرية جديدة في شوارع المدينة، ومنها شوارع حدة والزبيري وخولان والأصبحي وشوارع أخرى واقعة في جنوب المدينة، بالتزامن مع الحديث عن تحركات عسكرية للجيش اليمني في محيط العاصمة وعلى تخوم المناطق الواقعة بين صنعاء ومأرب.

المزيد من الأخبار

المبعوث الدولي إلى اليمن يثني على مشاورات اليمن بالسويد



