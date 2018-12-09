المبعوث الدولي إلى اليمن يثني على مشاورات اليمن بالسويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثنى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، على الروح الإيجابية التي يظهرها الطرفان في مشاورات السويد.

وقال في بيان صادر عن مكتبه، إن "الطرفين يعملان بطريقة جادة وبناءة في مناقشة تفاصيل إجراءات بناء الثقة والحد من العنف وإطار المفاوضات، ونأمل أن نحرز تقدما خلال هذه الجولة من المشاورات".

وأكد غريفيث من جديد، أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض، ويدعو الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى "أننا نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن، ونأمل أن يتم الحفاظ على خفض التصعيد على مختلف الجبهات، لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".

وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مشاورات السويد أعلن، الجمعة، تسليمه المبعوث الأممي مارتن غريفيث رؤيته بشأن إجراءات بناء الثقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.



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