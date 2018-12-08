أربعة ملفات أمام الأطراف اليمنية في ستوكهولم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إستؤنفت السبت المشاورات بين الفرق المشكلة ضمن وفدي الحكومة الشّرعية اليمنيّة , والمتمردين الحوثيين مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

و يبحث الطرفان أربعة ملفات بعد أن تم تشكيل لجان تفاوضية , هي لجنة المطار ولجنة خفض التصعيد ولجنة الاقتصاد ولجنة الأسرى.

وتناقش "لجنة المطار"، قضية مطار صنعاء الدولي، والاقتراحات المطروحة من قبل الحكومة اليمنية والانقلابيين من أجل تسهيل فتح المطار.

كما تركز "لجنة خفض التصعيد"، على قضية مدينة الحديدة، والعمل على خفض التوتر وفك الحصار عن مدينة تعز, بينما تتناول لجنة الاقتصاد قضايا الرواتب والمخصصات والمصرف المركزي.

هذا ومن المفترض أن تستكمل لجنة الأسرى تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، قبل بدء مشاورات ستوكهولم، بحيث يتم وضع آليات لتبادل الأسرى والمخطوفين ولم شمل العائلات.

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