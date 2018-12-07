مكتب غريفيث: مهمة المبعوث الوصول إلى حل يقبل به الطرفان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت مصادر في مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن المبعوث الخاص لا يفرض على أية أجندة، ومهمته الوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان. وأوضحت المصادر، أنه لا يوجد سقف زمني محدد للمشاورات الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد، مشيرة إلى أنها مستمرة، طالما الطرفان مستمرون في التشاور مع الأمم المتحدة ومناقشة إجراءات بناء الثقة.

اقرأ المزيد:

الحكومة اليمنية: لن نقبل بإعادة فتح مطار صنعاء دون إشرافنا