الحكومة اليمنية: لن نقبل بإعادة فتح مطار صنعاء دون إشرافنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدّد وفد الحكومة اليمنية في محادثات السويد، حرصه على إعادة فتح مطار صنعاء، دون آلية واضحة وإشراف من قبل الحكومة.

وأوضح الوفد الذي يجري محادثات غير مباشرة مع ميليشيات الحوثي، على تمسكه بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، لافتاً إلى أن الحكومة لا بد لها أن تشرف على ميناء الحديدة لضمان وصول المساعدات للمدنيين.

وتعرقل ميليشيات الحوثي وصول سفن المساعدات والنفط في ميناء الحديدة بشكل متعمد.

وأمس نددت منظمة الأغذية العالمية بذلك، كما أشار المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي إلى إصدار 11 تصريحاً للسفن في الموانئ اليمنية.

ويجري وفد الحكومة اليمنية الشرعية، محادثات غير مباشرة، ترعاها الأمم المتحدة مع ميليشيات الحوثي في السويد.

واعتبر الوفد المفاوض في الحكومة اليمنية، عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة بمشاورات السويد مع ميليشيات الحوثي، سيعقد الأزمة، ويصعب مناقشة باقي الملفات.

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