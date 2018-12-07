اليمن تتفق مع الحوثيين على تبادل الأسرى

أخبار الآن | ستوكهولم (رويترز)

اتفقت الحكومةُ اليمنية والحوثيون على إطلاقِ سراح آلاف الأسرى, في خطوة وصفها مبعوث الأمم المتحدة بأنها بداية مُـبشرة لأولِ محادثاتِ سلام منذُ سنوات لإنهاءِ الحرب.

وقال مارتن جريفيث إن تبادلَ الأسرى الذي اتفق عليه الطرفان في بداية المحادثات سيسمحُ بلمِ شمل آلافِ الأسر. في حين قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن خمسةَ آلاف أسير على الأقل سيفرجُ عنهم.

وقال جريفيث في مؤتمر صحفي في قصر أعيد ترميمه خارج ستوكهولم إن مجرد جمع الوفدين اليمنيين في السويد يعد خطوة مهمة.

وقال مصدر من الأمم المتحدة إن من المتوقع أن يقوم دبلوماسيون بجولات مكوكية بين الطرفين لبحث خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

ودعت السويد إلى محادثات بناءة لإنهاء ما وصفته وزيرة الخارجية مارجوت فالستروم بأنها ”كارثة“ في اليمن. وحث جريفيث الطرفين على ألا يتخلى أي منهما عن دوره.

ولم تجر محادثات منذ 2016 وفشلت أحدث محاولة في جنيف في سبتمبر أيلول الماضي بسبب عدم حضور الحوثيين. ويحتل الحوثيون العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية بينما تجد الحكومة التي تتخذ من مدينة عدن بالجنوب مقرا لها صعوبة في التقدم رغم مساعدة دول عربية لها.

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