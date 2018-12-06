الوفد اليمني بالسويد يطالب بانسحاب كامل للحوثيين من الحديدة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

طالب الوفد اليمني الى محادثات السويد بانسحاب كامل للمتمردين من الحديدة. وذلك قبل ساعتين من بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد. وتهدف المحادثات الى إنهاء النزاع الدامي في اليمن بين السلطات المدعومة من السعودية والمتمرّدين الحوثيين الذين تساندهم إيران.

ولا يتوقّع تحقيق اختراق في هذه المفاوضات، الأولى من نوعها منذ 2016 عندما فشلت محادثات استمرت أكثر من مئة يوم في الكويت في إنهاء الحرب التي خلّفت حتى اليوم أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفعت 14 مليون يمني إلى حافة المجاعة، وفق تقديرات الأمم المتّحدة.

ونقلت وزارة الخارجية اليمنية عن وزير الخارجية خالد اليماني الذي يرأس وفد بلاده الى المحادثات حول النزاع اليمني التي تبدأ اليوم في السويد، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه "طالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية"، في إشارة إلى مدينة الحديدة ومينائها الذي يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين.

المزيد:

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الضالع