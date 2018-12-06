التحالف العربي: إصدار 11 تصريح لسفن نفطية وغذائية لليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 11 تصريحاً لسفن متجهة إلى الموانئ اليمنية، من إجمالي 179 تصريحاً تم إصدارها خلال 72 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم التحاف العربي العقيد تركي المالكي، إنّ السفن تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، لافتاً إلى أن 5 سفن أخرى تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة، والصليف منذ شهر.

وشدّد المالكي على أن ميليشيات الحوثي، لا زالت تتعمد تعطيل دخول وتفريغ هذه السفن.

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