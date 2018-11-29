اليمن: تقدم لقوات الجيش اليمني في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(وكالات)

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالتحالف، هجوماً عنيفاً، الأربعاء، من محاور عدة تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء.

كذلك تمكن الجيش الوطني من تحرير شبكة حوران ومحطة الغاز، ويتقدم باتجاه نقطة اليسبل، آخر موقع يسيطر عليه الانقلابيون في قانية. وقال قائد عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات، كما استكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع.وأضاف أن مقاتلات التحالف دمرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لميليشيات الحوثي.

وفي وقت سابق، قتل 20 عنصراً من الميليشيات خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة قانية.وقال قائد اللواء 117 مشاة، العميد صالح العرادي، إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الحوثيين التسلل إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية، مؤكداً إحباط محاولة الانقلابيين وإجبارهم على التراجع.

المزيد:

الحكومة اليمنية: الحوثيون يرفضون السلام