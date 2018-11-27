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الحكومة اليمنية: الحوثيون يرفضون السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات ) 

قالت الحكومة اليمنية إن جهودها تصطدم بتمسك الحوثيين بالحرب ورفض خيار السلام.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الخارجية بالحكومة اليمنية خالد اليماني، أثناء لقائه في العاصمة السعودية الرياض، السفير الأمريكي لدى بلاده ماثيو تولر.

وبحث اليماني مع تولر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن ماتن غريفيث، وفقاً لما نقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية.

وأكد اليماني أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء.

وأضاف أن "جهود الحكومة تصطدم بتعنت الميليشيا الانقلابية وتمسكها بالحرب ورفضها للسلام"، مشدداً على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الحوثيين للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تعمل حالياً في كافة المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

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