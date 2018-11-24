اليمن: إدارة ميناء الحديدة من مهمة الحكومة فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عدم قبول حكومته بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة، لا تضمن عودته للسلطة اليمنية الشرعية، إضافة إلى خروج الميليشيات الحوثية من المدينة. وشدّد الإرياني على أن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة ترحيبها بإحلال السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مثمناً الجهود التي بذلها المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، لإقناع الحوثيين بالإنسحاب من محافظة الحديدة ومينائها، وتسليمهما للسلطة الشرعية. وفي وقت سابق، أبدى المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية مستعدة لدور إشرافي على ميناء الحديدة، فيما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، موافقة الحوثيين على دور رئيسي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

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