الأمم المتحدة: مستعدون للإشراف على ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبدت الأمم المتحدة استعدادها للعب دور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة اليمني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلون، إن المنظمة الدولية على استعداد للقيام بهذا الدور في الميناء المطل على البحر الأحمر، في حين، اجتمع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مع إدارة ميناء الحديدة التي تعد خطاً مهما للإمدادات إلى العاصمة صنعاء.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، كان قد وصل اليوم الجمعة، إلى مدينة الحديدة، فى إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل فى السويد.

وتزامن ذلك مع وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة إلى مدينة الحديدة، في جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف.

وتسعى الحكومة الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي، للخروج بحل سلمى من أجل إعادة الاستقرار إلى اليمن، فى مقابل إصرار ميليشيات الحوثى على الانقلاب على تعهداتها، والسير قدماً فى مسار استخدام السلاح والقتل والاعتقالات.

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