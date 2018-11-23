الجيش اليمني يواصل تقدمه في محافظة لحج

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستمر المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي، عقب سيطرة القوات الحكومية على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة والقبيطة شمالي محافظة لحج.

وواصلت القوات الحكومية تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة-عدن، بعد استعادتها السيطرة على جبل خصلة الاستراتيجي جنوب شرقي مدينة الراهدة، التابعة لمحافظة تعز، وعدد من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة شمالي لحج.

وقد أسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لوسائل إعلام.

كما سقط قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية بجبال حيد كنه غرب دمت شمالي محافظة الضالع، إثر هجوم للحوثيين على مواقع الجيش والقوات الحكومية غرب مدينة دمت.

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