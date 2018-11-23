الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بين لحج وتعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، السيطرة على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة شمال محافظة لحج بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً جديداً في جبهة القبيطة، حيث تمكنت من تأمين منطقة "نجد قفل" من جهات (الشمال، والشرق، والجنوب)، بالإضافة إلى تحرير منطقة الكرب التي تطل على مناطق دياش وحميض".

وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط تقدم قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير مواقع في المغنية، لافتاً إلى أن الميليشيات الانقلابية تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وتقوم بسحب معداتها إلى منطقة الكعبين.

في السياق، حررت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، الخميس، مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، حيث تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرقي مدينة الراهدة، فيما توصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة عدن.

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