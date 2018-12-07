وفد الشرعية: يجب على الحوثيين إلقاء سلاحهم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وفد الحكومة اليمنية، الجمعة، انه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، مشدداً على امتلاك الحكومة وسائل كفيلة بحسم موضوع ميناء الحديدة في حال فشلت الحلول السلمية.

وكشف وفد الحكومة المفاوض في مباحثات السلام حول اليمن في السويد، استعداد الحكومة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.

وأوضح الوفد المفاوض، ضرورة وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب.

من جانبه، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن جمع الوفدين في السويد خطوة مهمة، مجدداً التأكيد أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيثس على حله اليوم.

ويطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي الشرعية والانقلابيين.

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